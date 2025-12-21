Сборные Дагестана и Северной Осетии завершили вничью матчевую встречу по вольной борьбе

Сегодня, 21 декабря, во Владикавказе состоялась матчевая встреча по вольной борьбе между сборными Дагестана и Северной Осетии, которая завершилась вничью — 5:5. По итогам соревнований обе сборные получили по 3,5 млн рублей призовых. Участие в поединке принял двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

Результаты схваток:

До 57 кг. Артём Гобаев (Осетия) — Муса Мехтиханов (Дагестан) 2:3.

До 61 кг. Азамат Тускаев (Осетия) — Заур Угуев (Дагестан) 0:4.

До 65 кг. Джамбулат Кизинов (Осетия) — Ибрагим Ибрагимов (Дагестан) 0:6.

До 70 кг. Давид Баев (Осетия) — Абдурахман Далгатов (Дагестан) 11:0.

До 74 кг. Заурбек Сидаков (Осетия) — Магома Дибиргаджиев (Дагестан) 10:0.

До 79 кг. Таймураз Салказанов (Осетия) — Ахмед Усманов (Дагестан) 3:2.

До 86 кг. Артур Найфонов (Осетия) — Ибрагим Кадиев (Дагестан) 8:4.

До 92 кг. Арслан Багаев (Осетия) — Аманула Гаджимагомедов (Дагестан) 8:11.

До 97 кг. Сослан Джагаев (Осетия) — Абдулрашид Садулаев (Дагестан) 1:10.

До 125 кг. Инал Гаглоев (Осетия) — Абдулла Курбанов (Дагестан) 3:1.