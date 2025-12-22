Глава Федерации гандбола России рассказал о возможном возвращении на международные старты

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв высказался о возможном возвращении на международные турниры после 40-го конгресса Международной федерации гандбола.

«Официально этот, безусловно, важнейший вопрос не ставился, потому что это было отчасти бессмысленно – все были погружены исключительно в выборную тематику. Даже кандидатам на пост главы ИГФ на конгрессе предоставили для выступления всего по шесть минут. Поэтому мы решили пойти дипломатическим путём. В течение двух дней вместе с белорусским коллегой Владимиром Коноплёвым общались на эту тему с Хассаном Мустафой, другими руководителями, коллегами из целого ряда национальных федераций.

Получили заверения руководства ИГФ, что уже весной сможем официально вынести этот вопрос на повестку дня одного из рабочих заседаний Международной федерации гандбола. Отмечу, обещания оказать содействие в решении этого вопроса звучали от всех кандидатов. Но для того чтобы, например, конструктивно наладить сотрудничество с новым президентом ИГФ, всё равно потребовалось бы какое-то время. Формат взаимодействия с Хассаном Мустафой и его командой нам же хорошо знаком», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба Федерации гандбола России.