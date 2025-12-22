Шишкарёв: удалось пообщаться с руководством норвежской федерации гандбола

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал о взаимодействиях с европейскими федерациями гандбола.

«На полях Конгресса мы провели большое количество встреч и бесед. Например, удалось пообщаться с руководством норвежской федерации гандбола, представители которой ранее негативно высказывались на тему нашего возвращения на международную арену. В субботу состоялось отдельное совещание в рамках Европейской федерации гандбола. Вместе с генеральным директором ФГР Львом Геннадиевичем Ворониным поговорили практически со всеми членами европейской гандбольной семьи.

Никто не избегал общения с нами, все по-доброму приветствовали и поддерживали. Я уже не раз говорил, что без России и Беларуси международные турниры не являются до конца полноценными, тем более, что в женском гандболе мы являемся фаворитами в борьбе за самые высокие места. Услышали в связи с этим немало позитивных откликов и рассчитываем, как можно скорее вернуться на европейскую и мировую арены», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба Федерации гандбола России.