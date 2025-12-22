81-летний Мустафа переизбран президентом Международной федерации гандбола

Египетский функционер Хассан Мустафа на очередной срок переизбран президентом Международной федерации гандбола (IHF). Голосование прошло на 40-м конгрессе организации в Каире (Египет).

Хассану Мустафе 81 год. Он возглавляет IHF с 2000 года. Ранее египтянин был президентом Федерации гандбола Египта, генеральным секретарём Олимпийского комитета Египта. С 2020 года является почётным президентом Олимпийского комитета Египта.

Мустафа набрал 73% голосов. В выборах также участвовали бывший вице-президент Белорусской федерации гандбола немец Герд Бутцек, президент Национального олимпийского комитета Словении Франьо Бобинац и член Исполнительного комитета Европейской федерации гандбола (EHF) нидерландец Тьярк де Ланге.