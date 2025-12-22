Скидки
Рамешбабу Прагнанандха — о турнире претендентов: я определённо сильнее, чем два года назад

Рамешбабу Прагнанандха — о турнире претендентов: я определённо сильнее, чем два года назад
Рамешбабу Прагнанандха
Комментарии

Индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха поделился ожиданиями от Турнира претендентов — 2026. Он отобрался на соревнование через через FIDE Circuit и заявил, что готов сразиться с соотечественником Гукешем Доммараджу.

«У меня больше опыта. Думаю, я определённо сильнее, чем два года назад. Поскольку я выиграл несколько крупных соревнований, я верю, что смогу сделать это снова. Это придаёт мне больше уверенности.

У меня был не лучший 2024-й. Поэтому в этом году я хотел улучшить свои результаты, а то, что Гукеш выиграл чемпионат мира или Арджун [Эригайси] достиг рейтинга 2800, определённо вдохновило меня сильнее выкладываться в решающие моменты этого сезона», — приводит слова Прагнанандхи The Indian Express.

