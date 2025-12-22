Скидки
«Никто не может запретить мне прыгать». Полина Кнороз — о мотивации соревноваться

«Никто не может запретить мне прыгать». Полина Кнороз — о мотивации соревноваться
Комментарии

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала о том, как она относится к тому, что не имеет возможности выступать на международных соревнованиях.

«Я просто для себя поняла и приняла тот факт, что меня уже лишили флага моей страны, гимна моей страны, никуда не пускают, но никто не может запретить мне прыгать, и прыгать высоко. Все эти запреты лишь подталкивают меня к тому, чтобы прыгать ещё выше. Пусть и за границей знают, что есть такая Полина Кнороз, которая лишь ждёт своего часа.

Очень надеюсь, что в моей карьере ещё будут Олимпиада и чемпионат мира. Судя по последним событиям, какое-то потепление в плане международной повестки наступило. Я пока не очень хочу себя как-то обнадёживать, но, честно, настроение действительно стало чуть позитивнее. Ну а вдруг?» — сказала Кнороз в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

