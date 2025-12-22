Легкоатлетка Полина Кнороз рассказала о помощи свыше во время соревнований

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала историю о том, как во время соревнований ей помогли свыше.

«Это было в начале 2022 года. Мы тогда выступали во французском Клермон-Ферране. Я прыгнула по личному рекорду на 4,81 м, а ведь приехала туда совсем маленькой неизвестной девочкой. Никто обо мне не знал. Я чуть Анжелику Сидорову не обыграла, но она девушка боевая, своё первое место забрала.

А старт был очень тяжелый. Мне совершенно не хотелось прыгать. Это было в конце января или в начале февраля, а в декабре перед Новым годом умер мой папа. Мне морально было сложно не то что прыгать, а просто шест в руки взять. Я стояла и перед каждым прыжком бормотала, что я совершенно не хочу прыгать. Все высоты – с третьей попытки, кое-как. А тут я на первой попытке на 4,81 м говорю: «Пап, ну давай. Если ты видишь меня, ты мне поможешь».

И я стала единственной, кто с первой попытки взял эту высоту! Я думаю, все, кто разбирается в специфике прыжков, поняли, что мне какая-то помощь свыше была. Я не могла таким прыжком перевалиться через планку, так просто невозможно, не бывает такого в шесте, но каким-то чудом я сделала это», — сказала Кнороз в эксклюзивном интервью «Чемпионату».