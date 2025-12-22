Спортивный директор ФВВСР Фесиков рассказал об эпидемии гриппа в сборной России

Спортивный директор ФВВСР, бронзовый призёр ОИ-2012 Сергей Фесиков высказался об эпидемии гриппа в сборной России. Он заявил, что в команде найдут решение для того, чтобы в будущем избежать заболевания.

«Вы все знаете, какой был период у нас в стране в ноябре, тем более у ребят насыщенный период подготовки к чемпионату страны. Очень зрелищный получился ЧР в Казани, ряд ребят показали феноменальные секунды.

Конечно же, сейчас мы видим эпидемию гриппа в стране, спортсмены тоже люди, им свойственно болеть. Сделаем правильные выводы, найдём правильные подходы, чтобы наш медштаб сработал на опережение», – сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

