«Смогу ли я брать свои высоты?» Легкоатлетка Кнороз — о возможных стартах за рубежом

Лучшая легкоатлетка России 2025 года прыгунья с шестом Полина Кнороз ответила на вопрос, готова ли она и на международных стартах показывать столь же высокие прыжки.

«Запас прочности у меня есть. Но вопрос в реализации, смогу ли я в условиях такой конкуренции брать свои высоты и показывать то, на что способна. Всё-таки, давайте не будем кривить душой, одно дело прыгать в России с девочками, с которыми ты соревнуешься по 10 лет и прекрасно знаешь, кто на что способен. И совсем другое – выступать за границей против лучших в мире. Там же психологическая борьба идёт прежде всего. Они там привыкли к такому накалу, к такой борьбе. Для меня же всё будет практически новым, ведь мой единственный опыт выступлений на международных стартах был уже давно. Я и сейчас буду для них маленькой неизвестной девочкой из России. На меня это тоже будет давить. Да, я уже взрослая спортсменка, но тоже человек. Непонятно, как поведёт себя мой организм и моя психика в таких обстоятельствах», — сказала Кнороз в эксклюзивном интервью «Чемпионату».