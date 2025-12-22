Фесиков — о Лифинцеве: спорт — это всегда белое и чёрное, победы и поражения

Спортивный директор ФВВСР Сергей Фесиков высказался о двукратном чемпионе мира — 2025 российском пловце Мироне Лифинцеве. Спортсмен не смог выиграть личные дистанции на Кубке Сальникова — 2025.

«Смысла переживать за Мирона Лифинцева нет, он амбициозный парень, мотивированный спортсмен. Они с тренером работают очень плотно, очень близко. Думаю, что они сделают определённые выводы по короткой воде, тем более что приоритет у Мирона был расставлен на чемпионат мира, подготовку к Сингапуру.

Знаете, спорт – это всегда белое и чёрное. Победы и поражения. Поэтому для того, чтобы подойти в идеальном состоянии к Олимпийским играм, лучше получить все эти уроки, нюансы сейчас, сделать всю работу над ошибками и двигаться в правильном направлении. А наш тренерский штаб во главе с Андреем Геннадьевичем Шишиным уверен, что всем поможет и правильно расставит все те точки, которые должны будут в будущем сыграть для Мирона только положительную роль», – сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.