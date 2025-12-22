Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шишин — о снятии звёзд ЮАР с Кубка Сальникова: ребята не расстраиваются, обновляют рекорды

Шишин — о снятии звёзд ЮАР с Кубка Сальникова: ребята не расстраиваются, обновляют рекорды
Андрей Шишин
Комментарии

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин высказался о снятии с Кубка Сальникова — 2025 звёзд сборной ЮАР. Специалист подчеркнул, что их российские коллеги не стали зацикливаться на этом факте.

«Спортсмены международного класса всегда приезжали на Кубок Сальникова. Иногда чуть больше, чуть меньше. Но сейчас мы обновили рекорды турнира, их просто уйма. Как раз они принадлежали ранее иностранным спортсменам, а мы этот вопрос решили. Поэтому сильно ребята не расстраиваются, что не было мировых звёзд, они просто обновляют рекорды и идут дальше», – сказал Шишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Фесиков: на Кубке Сальникова показали быстрые секунды, они обещали бы золотые медали ЧЕ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android