Шишин — о снятии звёзд ЮАР с Кубка Сальникова: ребята не расстраиваются, обновляют рекорды

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин высказался о снятии с Кубка Сальникова — 2025 звёзд сборной ЮАР. Специалист подчеркнул, что их российские коллеги не стали зацикливаться на этом факте.

«Спортсмены международного класса всегда приезжали на Кубок Сальникова. Иногда чуть больше, чуть меньше. Но сейчас мы обновили рекорды турнира, их просто уйма. Как раз они принадлежали ранее иностранным спортсменам, а мы этот вопрос решили. Поэтому сильно ребята не расстраиваются, что не было мировых звёзд, они просто обновляют рекорды и идут дальше», – сказал Шишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.