Другие Новости

«Феномен XXI века». Полина Кнороз оценила прыгуна с шестом Армана Дюплантиса

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз дала характеристику своему коллеге, рекордсмену мира шведу Арману Дюплантису.

«Мне кажется, Дюплантис – феномен XXI века. Он делает потрясающие вещи. Я даже не знаю, сколько лет пройдёт, чтобы к его результатам хотя бы приблизились. Если подумать, за счёт чего он так прыгает, я бы выделила скорость. Арман просто бешеный (улыбается)! Невероятно быстрый. Это один из главных факторов его результатов», — сказала Кнороз в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

На чемпионате мира — 2025 в Токио (Япония) двукратный олимпийский чемпион Арман Дюплантис в 14-й раз в своей карьере обновил мировой рекорд.

