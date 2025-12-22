Лучшая легкоатлетка России Полина Кнороз выделила главные события 2025 года

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз определила ярчайшие события 2025 года в лёгкой атлетике.

«Перед глазами стоит финиш Маши Ермаковой на чемпионате России на дистанции 10 000 м. Как она доползла до финишной черты? Как? Я не представляю, какие колоссальные усилия она приложила для того, чтобы встать после падения и всё-таки финишировать. Прыжок Маши Кочановой на 2 метра. Мы так давно от неё этого ждали, и она показала этот результат. Рекорд России от Феди Иванова на дистанции 400 м с барьерами. Это что-то с чем-то. Из мировых событий это прыжок Армана Дюплантиса на 6,30 м», — сказала Кнороз в эксклюзивном интервью «Чемпионату».