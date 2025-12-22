Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Я живу так, как нравится мне». Легкоатлетка Кнороз — о своём отношении к хейтерам

«Я живу так, как нравится мне». Легкоатлетка Кнороз — о своём отношении к хейтерам
Комментарии

Лучшая легкоатлетка России 2025 года прыгунья с шестом Полина Кнороз ответила на вопрос о том, как она относится к негативным комментариям в свой адрес.

«Да абсолютно нормально отношусь. Сколько людей – столько и мнений. Я же не могу делать что-то так, как хотят другие люди. Жизнь одна, и живу я её так, как считаю нужным, как нравится мне», — сказала Кнороз в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

26-летняя Полина Кнороз — двукратная чемпионка России (2023, 2025). В прошедшем сезоне-2025 она установила личный рекорд, преодолев планку на высоте 4,86 м. Это произошло в рамках чемпионата России в Казани.

Материалы по теме
«Сначала был просто страх за свою жизнь». Откровенное интервью с Полиной Кнороз
Эксклюзив
«Сначала был просто страх за свою жизнь». Откровенное интервью с Полиной Кнороз
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android