«Я живу так, как нравится мне». Легкоатлетка Кнороз — о своём отношении к хейтерам

Лучшая легкоатлетка России 2025 года прыгунья с шестом Полина Кнороз ответила на вопрос о том, как она относится к негативным комментариям в свой адрес.

«Да абсолютно нормально отношусь. Сколько людей – столько и мнений. Я же не могу делать что-то так, как хотят другие люди. Жизнь одна, и живу я её так, как считаю нужным, как нравится мне», — сказала Кнороз в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

26-летняя Полина Кнороз — двукратная чемпионка России (2023, 2025). В прошедшем сезоне-2025 она установила личный рекорд, преодолев планку на высоте 4,86 м. Это произошло в рамках чемпионата России в Казани.