«Чтобы выпендриваться». Кнороз рассказала о желании выучить прыжок из фигурного катания

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала о своём желании выучить элемент из фигурного катания.

«Готова поработать с любым человеком из фигурного катания, лишь бы он меня какому-то прыжку научил, чтобы я могла выходить на каток и выпендриваться – вот, смотрите, как я умею (улыбается)», — сказала Кнороз в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

26-летняя Полина Кнороз — двукратная чемпионка России (2023, 2025). В прошедшем сезоне-2025 она установила личный рекорд, преодолев планку на высоте 4,86 м. Это произошло в рамках чемпионата России в Казани.

