Главный тренер сборной России по плаванию Шишин оценил результаты Кубка Сальникова

Андрей Шишин
Комментарии

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин подвёл итоги Кубка Сальникова — 2025. Он отметил, что все планы команды на этом турнире были реализованы.

«Задуматься всегда есть над чем, но меня порадовала хорошая, положительная динамика. Что команда хотела, то и получили практически в полном объёме. Но насчёт того, чего не хватило, будем решать на будущий год.

Болезни ребят – это как раз тот процент, которого нам не хватило. Связано это и с болезнями, и с корректировкой плана работы, но в целом, опять же, динамика положительная. Вот какой выдался Кубок Сальникова для нас, хороший, на четвёрку с плюсом, но не всё идеально, такой и итог года», – сказал Шишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

