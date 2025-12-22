«Замечательные результаты». Фесиков оценил прогресс пловцов Самусенко и Минакова

Спортивный директор ФВВСР, бронзовый призёр ОИ-2012 Сергей Фесиков высказался о развитии российских пловцов Павла Самусенко и Андрея Минакова. Он отметил, что секунды спортсменов конкурируют с лучшими пловцами мира.

«Паша Самусенко в конкуренции с лучшими спинистами показал замечательные результаты, на 50 на спине, на 100 на спине. Эти результаты нужны были и для него, и для нас. Чтобы он почувствовал уверенность в себе и перспективу на следующий год. Понимание, что они с тренером двигаются в правильном направлении.

Андрей Минаков шикарно выдал 100 метров баттерфляй, здорово смотрелся на 100 метров вольным стилем – это значит, что все те изменения, которые произошли за последние полгода, для Андрея в том числе сыграли положительную роль», – сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.