Тренер Шишин — об итогах года: радует вся команда, но пока работаем не на отлично

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин подвёл итоги 2025 года. Он отметил выступления чемпиона мира — 2025 Егора Корнева и Павла Самусенко.

«Главное событие сезона на короткой воде, наверное, Егор Корнев. Одно из ярких событий. Был рекорд мира по юниорам на 400 вольным, эстафетные тандемы отличные, собираем по два состава сборных, плывут по десятым, между собой расходятся в сотые.

Коллегиально есть хорошая динамика, не скажу, что Егор один что-то затмил. Но он хорошая звёздочка, красавчик. У нас также есть и Паша Самусенко, обновляет рекорды Колесникова, закрывает всю спину. Радует вся команда, но пока работаем не на отлично», – сказал Шишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.