Международная федерация конного спорта вернула флаг юниорам из России

Международная федерация конного спорта (FEI) допустила юниоров из России на соревнования с флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации конного спорта России (ФКСР). Российские спортсмены будут выступать со своей национальной символикой на соревнованиях среди детей и юниоров с 15 января будущего года.

«Исполком Международной федерации конного спорта на своём последнем заседании принял решение об участии российских спортсменов в соревнованиях FEI для пони, детей и юношей с использованием национального флага и гимна», — приводит слова собеседника ТАСС.

Ранее исполком МОК рекомендовал федерациям снять ограничения на участие спортсменов из России в международных юношеских соревнованиях. Российские конники лишились флага и гимна в 2022 году.

Новости. Другие
