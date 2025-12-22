Скидки
Главный тренер сборной России по плаванию рассказал о задачах на 2026 год

Андрей Шишин
Комментарии

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин поделился планами на следующий год. Специалист считает, что более детально о задачах можно будет судить после ЧЕ-2026.

«Взгляд на 2026 год? Его увидим после чемпионата Европы, оценим количество медалей. Есть несколько ребят, по чьим результатам у нас есть вопросы, но основная масса впервые здесь, на Кубке Сальникова, показала именно свой пиковый результат.

Это не всегда получалось, а когда удалось по календарю сделать в одно время с международным стартом, ребята смогли выполнить установку сборной команды», – сказал Шишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

