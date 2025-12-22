Фесиков оценил неудачу вице-чемпиона мира Бородина на Кубке Сальникова

Спортивный директор ФВВСР Сергей Фесиков прокомментировал выступление пловца Ильи Бородина на Кубке Сальникова — 2025. Россиянин стал вторым на 200 м комплексом, проиграв соотечественнику Михаилу Щербакову 2,38 секунды.

«Был доволен заплывом на 200 метров комплексом, рад за Михаила Щербакова. Илья Бородин, надо понимать реалии, только восстановился, причём даже не на 100% ещё и даже не на 80%. Рад тому, что он почувствовал эту соревновательную жилку, снова вернулся в бой, в конкуренцию. И тройка призёров на 200 комплекс – это наши лидеры. В конкуренции рождается результат, пробуждается лидерство.

Миша сейчас на коне, но ребята дадут ему бой, и результат будет выше. Не юношеский рекорд Европы, а другие секунды. Уверен, что, когда у тебя появляется молодой соперник, который двигает, стимулирует тебя, ты на этом фоне хочешь работать больше и двигаться вместе с ним. Рад тому, что Илья пришёл в соревновательную форму, возможно, он ещё не в пике, но свои задачи он выполнил в Сингапуре. Вопросов к нему нет», – сказал Фесиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.