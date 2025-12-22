Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Скончался тренер главы ФСБР Михаила Мамиашвили Николай Есин

Скончался тренер главы ФСБР Михаила Мамиашвили Николай Есин
Николай Есин
Комментарии

На 88-м году жизни не стало заслуженного тренера СССР Николая Есина. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Есин работал с олимпийским чемпионом 1988 года в весовой категории до 82 кг, а ныне главой ФСБР Михаилом Мамиашвили. Он также сотрудничал с Гоги Когуашвили, Сергеем Цвиром, Валерием Персиковым, Сергеем Золотовым и Виктором Мамиашвили. Он был тренером команд СССР и России.

Его воспитанник — борец греко-римского стиля Михаил Мамиашвили — также является победителем Игр Дружбы — 1984, трёхкратным чемпионом мира (1983, 1985-1986) и трёхкратным чемпионом Европы (1986, 1988-1989).

Материалы по теме
Сборные Дагестана и Северной Осетии завершили вничью матчевую встречу по вольной борьбе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android