Скончался тренер главы ФСБР Михаила Мамиашвили Николай Есин

На 88-м году жизни не стало заслуженного тренера СССР Николая Есина. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Есин работал с олимпийским чемпионом 1988 года в весовой категории до 82 кг, а ныне главой ФСБР Михаилом Мамиашвили. Он также сотрудничал с Гоги Когуашвили, Сергеем Цвиром, Валерием Персиковым, Сергеем Золотовым и Виктором Мамиашвили. Он был тренером команд СССР и России.

Его воспитанник — борец греко-римского стиля Михаил Мамиашвили — также является победителем Игр Дружбы — 1984, трёхкратным чемпионом мира (1983, 1985-1986) и трёхкратным чемпионом Европы (1986, 1988-1989).