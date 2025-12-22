В Астрахани арестовали подозреваемого в избиении главного тренера ГК «Динамо»

Подозреваемый в избиении главного тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина был арестован в Астрахани. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на управление МВД России по Астраханской области.

Мужчину, которому вменяют противоправные действия, заключил под стражу Кировский районный суд Астрахани. Подозреваемый будет под арестом до 12 февраля 2026 года.

Об избиении Заикина стало известно в середине декабря. По словам специалиста, сначала его обгонял на дороге водитель синего BMW, а после этого у светофора нападавший попытался выломать дверь его автомобиля. После словесных оскорблений и угроз расправы над семьёй Заикина он плюнул ему в лицо через приоткрытое окно. Когда тренер вышел из машины, агрессор и его сообщник начали избиение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).