Мамиашвили высказался о смерти своего тренера Николая Есина

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал новость о кончине заслуженного тренера СССР Николая Есина. Специалист умер на 88-м году жизни.

«Несколько лет назад перенёс тяжелейшую травму, связанную с желудком. Это его подкосило. Возраст. Мои искренние соболезнования.

Тренер, который непосредственно принимал участие в становлении огромного количества спортсменов. Собрались ребята без особых титулов, результатов. Тем не менее, по его мнению, он отобрал спортсменов, которые горели желанием соревноваться. Каждому он дал шанс. Человек научил справляться с вызовами, умел быть требовательным, принципиальным. С другой стороны, мог и утешить, и поддержать, как настоящий лидер и воспитатель. Человек стал для нас настоящим лидером, воспитателем. В душе каждого он оставит ярчайший след.

Глубокая благодарность за то участие, которое он принял в судьбе каждого. Для меня это связано с результатами на первенстве мира, Европы, Олимпиаде. После завершения моей спортивной карьеры он долгие годы оказывал консультации и поддержку. Работал и в сборных командах. До последнего принимал участие в сборной команде как эксперт, знающий и неравнодушный человек», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».