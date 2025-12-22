«Битва городов»: в Сириусе состоялся юношеский турнир по дзюдо с рекордным призовым фондом

В Академии единоборств на федеральной территории «Сириус» завершился командный юношеский турнир «Битва городов». Организованный Федерацией дзюдо России и благотворительной программой «ДоброFON» международный проект во многом стал рекордным для отечественного спорта. Такой продолжительности соревнований и внушительного призового фонда поклонники данного единоборства ещё не видели.

В «Битве городов» приняли участие 24 коллектива из разных уголков России, а также восемь зарубежных сборных, среди которых США, Франция, Словения, Греция, Южная Корея, Бразилия, Монголия и Куба. Призовой фонд соревнований составил 216 миллионов рублей.

«Это совместный проект Федерации дзюдо России и наших партнёров из бизнеса, у которых есть опыт в организации зрелищных мероприятий, – отметил глава ФДР Сергей Соловейчик. – Мы изменили некоторые традиционные правила проведения соревнований, и это позволило создать новый продукт. Он сохранил дух классических соревнований, но при этом отличается: и по количеству схваток, и по зрелищности. Надеемся, что многие из ребят решат остаться в спорте и будут завоёвывать медали на международной арене. Тем более тренеры национальной сборной приходили посмотреть на парней и отмечали тех, кто может пополнить ряды национальной команды».

Победу одержали спортсмены из подмосковного Щёлкова: в составе этой команды собрались медалисты первенств мира и Европы. Серебро завоевали представители Нальчика. Тройку призёров замкнул коллектив из Назрани.

Наставник победителей турнира Нарек Даниелян прокомментировал триумф своих подопечных: «Трудолюбие – это главный секрет в любом виде спорта, как и вера в себя. Мы очень много тренируемся: без выходных и каникул. Ребята по шесть часов в день проводят в зале. И всё это дало результат. «Битва городов» быстро обрела популярность. За ней следили даже те, кто не имеет отношения к дзюдо. Глава нашего города даже записал обращение, что дополнительно замотивировало спортсменов».

Одной из ключевых задач «Битвы городов» стало сохранение перспективной молодёжи и популяризация дзюдо. Синергия спорта и бизнеса показала, что единоборства не только отличный способ держать себя в форме и идти к большим победам, но и хороший источник заработка.

«Уникальный проект объединил не только десятки регионов страны, но и команды из-за рубежа, – заявил управляющий акционер букмекерской компании Fonbet Валентин Голованов. – На протяжении нескольких месяцев мы наблюдали захватывающие поединки на отборочных этапах в крупных городах России, а Суперфинал в Сириусе стал достойной кульминацией всего пройденного пути. Ждём не менее захватывающих соревнований в предстоящем году».

В торжественной церемонии награждения победителей и призёров турнира приняли признанные звёзды дзюдо, что символично подчёркивает преемственность поколений и то, что у отечественных единоборств есть не только славное прошлое, но и перспективное будущее. Медали триумфаторам вручали чемпионы мира Инал Тасоев, Тимур Арбузов и Матвей Каниковский, олимпийские призёры Мансур Исаев и Мадина Таймазова, а также главный тренер сборной России Виталий Макаров.

Итоги «Битвы городов» подвёл чемпион мира Тимур Арбузов: «В целом очень классный турнир получился: много опыта для молодых ребят. Ну и, конечно, такие подарки перед Новым годом — просто праздник. Что касается парней из Щёлкова, они оказались крайне сильными, не оставили никому шансов».