Арман Дюплантис высказался о своём желании стать отцом

Арман Дюплантис высказался о своём желании стать отцом
Арман Дюплантис
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский атлет Арман Дюплантис поделился планами на будущее. Вместе с возлюбленной Дезире он вскоре может задуматься о рождении детей.

«Я хочу детей, и Дезире тоже хочет детей. В этом плане мы на одной волне. Может, не прямо сейчас, но кто знает», — приводит слова Дюплантиса Expressen.

На чемпионате мира — 2025 в Токио (Япония) Арман Дюплантис в 14-й раз в своей карьере обновил мировой рекорд. Ему покорилась отметка в 6,30 м. Ранее шведский прыгун с шестом попал в список из шести номинантов на премию World Sport Star award («Спортивная личность года» — 2025). Об этом сообщает аккаунт BBC Sport в соцсети X.

