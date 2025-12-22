Скидки
Игрок «Ухты» пострадал из-за «холодного фейерверка» во время матча Кубка лиги

Игрок «Ухты» пострадал из-за «холодного фейерверка» во время матча Кубка лиги
Игрок футзального клуба «Ухта» Дмитрий Хусаинов оказался в эпицентре инцидента во время матча Кубка лиги с «Новой генерацией» из Сыктывкара. После забитого в ворота «Ухты» мяча рядом с игроком было запущено пиротехническое устройство — так называемый «холодный фейерверк». Часть искр попала в лицо Хусаинову.

ВИДЕО

«Организаторы БЕТСИТИ Кубка лиги приносят свои извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот «Ухты», что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова.

Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла «Ухте» свои личные извинения, которые были приняты», — сообщила пресс-служба Кубка лиги в своём телеграм-канале.

Несмотря на инцидент, Дмитрий Хусаинов смог продолжить встречу. Матч завершился победой «Ухты» со счётом 6:5.

