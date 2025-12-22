Результаты матчей Кубка лиги 22 декабря

Сегодня, 22 декабря, в Кемерове состоялся первый игровой день группового раунда финального этапа БЕТСИТИ Кубка лиги – 2025/2026 по футзалу, который проходит с 22 по 29 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Футзал. Кубок лиги — 2025/2026. Групповой раунд. 1-й тур. Результаты.

Группа «Графит».

«Газпром-Югра» (Югорск) – «ИрАэро» (Иркутск) – 3:7.

Группа «Лигнит».

«Ухта» (Ухта) – «Новая генерация» (Сыктывкар) – 6:5.

Группа «Антрацит».

«Кузбасс» (Кемерово) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 2:8.

В розыгрыше финального этапа Кубка лиги – 2025/2026 принимают участие девять команд, которые разделены на три группы. В составе группы «Графит» играют «ИрАэро» (Иркутск), «Тюмень» (Тюмень), «Газпром-Югра» (Югорск). В группе «Лигнит» сразятся «Ухта» (Ухта), «Новая генерация» (Сыктывкар) и «КПРФ», а в группе «Антрацит» принимают участие «Кузбасс» (Кемерово), «Кристалл» (Санкт-Петербург), «Синара» (Екатеринбург). В полуфинал турнира выйдут команды, занявшие первые места в группах по итогам группового этапа соревнований, и одна лучшая команда, занявшая второе место и определяемая по дополнительным показателям

В предыдущем розыгрыше сезона Кубка лиги –2024/2025 победителем турнира стали футболисты «Газпрома-Югра» из Югорска. В финале они одолели «Ухту» (Ухта) со счётом 7:4.