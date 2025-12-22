Ски-альпинист Филиппов рассказал, как прошёл процесс подтверждения приглашения на ОИ-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, как проходил процесс получения и подтверждения официального приглашения на Олимпийские игры – 2026 от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Последние дни получились очень насыщенными. Сначала две победы на Кубке Италии, потом – две победы на Кубке России, однако в череде стартов я не пропустил самое главное – официальное приглашение на Олимпиаду от МОК. Вчера я поздно вечером подписал документы и отправил, там очень жёсткий дедлайн. Я так понял, если ты вовремя не ответишь, приглашение уйдёт кому-то другому. Но я ничего не просрочил, так что в ближайшее время мой статус на сайте МОК должен измениться с «приглашение отправлено» на «приглашение принято», – сказал Филиппов в беседе с корреспондентом Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.