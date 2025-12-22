Скидки
«Очень рад!» Ски-альпинист Филиппов — о получении приглашения для участия в ОИ-2026

Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился впечатлениями после того, как получил приглашение для участия в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Конечно, я очень рад! Мечтал об этом с того момента, как ски-альпинизм стал олимпийским видом спорта. Честно говоря, я немного не понял задержку с документами, так как я не состою ни в каких структурах. Ребята из команды уже поздравили.

Теперь – решающий этап подготовки. Под Новый год поеду на Домбай, где пробуду до 8 января. 9 января вылетаю в Куршевель на второй этап Кубка мира. Ну а дальше – ещё два этапа Кубка мира и Олимпиада», – сказал Филиппов в беседе с корреспондентом Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Филиппов примет участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля.

