«Заново привыкаю к своему телу». Сара Шёстрём — о возвращении к тренировкам после родов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию шведка Сара Шёстрём рассказала о процессе возвращения к тренировкам после рождения ребёнка. В августе 2025 года Шёстрем родила мальчика, которого назвали Адрианом.

«Первое небольшое спринтерское занятие после родов. 6×20 м — микс: ласты или лопатки, а также всё вместе. Работы предстоит очень много — над техникой, контролем корпуса и связью между руками и ногами. Сила и мощность — 0%. Зато я по-настоящему наслаждаюсь процессом: заново нахожу ритм и привыкаю к своему телу», – написала Шёстрём в социальных сетях.

32-летняя Шёстрём трижды побеждала на Олимпийских играх. Она становилась чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем (2016), а также взяла золотые медали на дистанциях 100 м и 50 м вольным стилем на играх в Париже в 2024 году. Помимо этого, она является 14-кратной чемпионкой мира.