Гарри Каспарову* грозит тюремный срок за призывы к террористической деятельности

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* может быть лишён свободы до семи лет по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что в отношении Каспарова* возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). По данной статье можно получить от пяти до семи лет лишения свободы.

Как ранее узнало агентство из судебных материалов, следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте шахматиста.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.