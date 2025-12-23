Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гарри Каспарову* грозит тюремный срок за призывы к террористической деятельности

Гарри Каспарову* грозит тюремный срок за призывы к террористической деятельности
Комментарии

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* может быть лишён свободы до семи лет по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что в отношении Каспарова* возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). По данной статье можно получить от пяти до семи лет лишения свободы.

Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
2RanymFPQeN

Как ранее узнало агентство из судебных материалов, следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте шахматиста.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Материалы по теме
Главные итоги 2025 года в российском плавании. Кто приятно удивил, а кто разочаровал?
Главные итоги 2025 года в российском плавании. Кто приятно удивил, а кто разочаровал?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android