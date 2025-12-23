Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Вице-президент Федерации сквоша Москвы оценил шансы россиян на Олимпиаду

Вице-президент Федерации сквоша Москвы оценил шансы россиян на Олимпиаду
Комментарии

Вице-президент Федерации сквоша в городе Москве Николай Шитов оценил перспективы россиян отобраться на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году, и завоевать там медали.

Сквош был впервые добавлен в программу летней Олимпиады-2028.

— Как вы оцениваете вероятность того, что россияне отберутся на Олимпийские игры в Лос-­Анджелесе, а в перспективе ­смогут стать медалистами топ-турниров?
— Владислав Титов, который в своё время занимал 102‑е место в рейтинге PSA, считает, что теоретические шансы имеют четыре человека. Возможно, к ним добавится новоявленный чемпион страны Алексей Маслов, который учится в Китае. Если в их подготовку вложить необходимые средства, шансы отобраться есть. По словам Титова, подготовка одного спортсмена с участием в турнирах и логистическими затратами обойдётся в 10–15 млн руб­лей в год. Наши спортсмены выезжают на международные турниры в одиночку, без тренеров и физио. Это удручает, — приводит слова Шитова «Большой спорт».

Материалы по теме
На Олимпиаде-2028 появится шесть видов спорта, которых не было в Париже-2024
Истории
На Олимпиаде-2028 появится шесть видов спорта, которых не было в Париже-2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android