Вице-президент Федерации сквоша Москвы оценил шансы россиян на Олимпиаду

Вице-президент Федерации сквоша в городе Москве Николай Шитов оценил перспективы россиян отобраться на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году, и завоевать там медали.

Сквош был впервые добавлен в программу летней Олимпиады-2028.

— Как вы оцениваете вероятность того, что россияне отберутся на Олимпийские игры в Лос-­Анджелесе, а в перспективе ­смогут стать медалистами топ-турниров?

— Владислав Титов, который в своё время занимал 102‑е место в рейтинге PSA, считает, что теоретические шансы имеют четыре человека. Возможно, к ним добавится новоявленный чемпион страны Алексей Маслов, который учится в Китае. Если в их подготовку вложить необходимые средства, шансы отобраться есть. По словам Титова, подготовка одного спортсмена с участием в турнирах и логистическими затратами обойдётся в 10–15 млн руб­лей в год. Наши спортсмены выезжают на международные турниры в одиночку, без тренеров и физио. Это удручает, — приводит слова Шитова «Большой спорт».