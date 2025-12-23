Гарри Каспаров* заочно арестован московским судом

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* заочно арестован Замоскворецким судом Москвы по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в данных суда.

В отношении Каспарова* возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). По данной статье можно получить от пяти до семи лет лишения свободы.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.