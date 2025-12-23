В сфере спортивного образования России произойдёт глобальная трансформация

22 декабря на площадке Министерства спорта Российской Федерации состоялась очная защита заявок, поданных на конкурс на финансовое обеспечение программ развития образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минспорта России, за счёт средств федерального бюджета субсидий, предоставляемых образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минспорта России.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отметил значимость проведения конкурса программ:

«Ведомство ежегодно проводит конкурс на финансовую поддержку программ развития вузов за счёт федеральных субсидий. Мероприятие направлено на решение национальных целей развития, обозначенных президентом России В.В. Путиным. При оценке программ учитываются её амбициозность, качество управленческих и инфраструктурных решений, эффективность расходов и способность вузов привлекать внебюджетные средства. Размер субсидии определяется для каждого вуза индивидуально в зависимости от потребности конкретной программы, но в дальнейшем объём выделенных средств может быть скорректирован на основе отчётности. Это создаёт прямую связь между качеством работы и объёмом государственной поддержки».

14 ректоров из всех государственных спортивных вузов России предложили Совету свои стратегии по трансформации высшего образования в сфере спорта на 2026-2035 годы. Идеи и предложения были основаны, исходя из решения текущих запросов и анализа отрасли.

На основании решений Совета вузы, победившие в конкурсе, будут распределены на группы финансирования по объёму субсидии.