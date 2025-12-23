Скидки
Чемпионка России по художественной гимнастике высказалась о возвращении на мировую арену

Комментарии

Чемпионка России и двукратный серебряный призёр игр БРИКС (2024) по художественной гимнастике Мария Борисова рассказала об ожиданиях от возможного допуска россиян до международной арены.

– Недавно стало известно, что россиянок будут допускать и на европейские турниры. Вы в предвкушении больших международных стартов?
– До международных стартов ещё есть время, и перед этим будет чемпионат России, как я уже сказала, главный отбор. Я рада, что есть возможность участия в европейских турнирах, но пока акцент на чемпионате России, — сказала Борисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

