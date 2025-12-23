Скидки
«Не всё удалось». Гимнастка Мария Борисова оценила своё выступление на Кубке России

Чемпионка России по художественной гимнастике Мария Борисова прокомментировала своё выступление на Кубке России, где выиграла золото в личном многоборье.

– Мария, какие у вас остались впечатления от Кубка России? Как вы оцениваете своё выступление?
– Не всё удалось, но я смогла занять первое место. У меня очень дорогой набор элементов, и грубых ошибок я всё же не допустила, поэтому обошла других гимнасток. Уже под конец года сил, правда, осталось не так много, но это был хороший турнир для опыта и прекрасный повод для работы над недочётами.

– Были ли ошибки во второй день? Обидно, что не удалось всё сделать чисто?
– Обидно, что не получилось чисто и красиво в последний раз показать программу с булавами. И в ленте тоже были помарки. Этим, конечно, недовольна, — сказала Борисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

