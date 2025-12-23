Чемпионка России Мария Борисова рассказала, кто из иностранных гимнасток ей нравится

Чемпионка России и обладательница двух серебряных медалей игр БРИКС (2024) по художественной гимнастике россиянка Мария Борисова рассказала, кто из гимнасток на международной арене ей импонирует.

– За кем следите на международной арене? Может, кто-то персонально нравится?

– Безусловно, я слежу за международной ареной, смотрю, какая у спортсменок сложность программ, чтобы не отставать. Своей подачей мне особенно нравится София Раффаэли, — сказала Борисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Также в декабре 2025 года Борисова выиграла личное многоборье на Кубке России, который прошёл в Казани.