Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России планирует готовиться в США к Олимпиаде-2028

Сборная России планирует готовиться в США к Олимпиаде-2028
Комментарии

Спортивный директор Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков рассказал, что российская сборная по плаванию намерена провести ряд специальных тренировочных мероприятий в США для лучшей подготовки к следующим летним Олимпийским играм, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.

«Этот процесс уже в работе. Мы уже около двух месяцев взаимодействуем с коллегами. У нас есть друзья и партнёры, которые живут за границей, в том числе в США и в Лос-Анджелесе. Буквально вчера мы общались с Андреем Минаковым, он хорошо знает инфраструктуру и существующие локации.

Всё идёт в плановом режиме. Адаптация на месте, безусловно, должна быть. Мы хотим подойти к этому вопросу максимально профессионально. Сейчас в основном решаем организационные моменты. В идеале мы рассматриваем не только адаптацию непосредственно перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе, но и проведение там полноценного тренировочного мероприятия. Это идеальная картина, а как будет в реальности — посмотрим в ближайшее время», — приводит слова Фесикова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Фесиков отреагировал на пропуск российскими пловцами ЧЕ в Польше
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android