Сборная России планирует готовиться в США к Олимпиаде-2028

Спортивный директор Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков рассказал, что российская сборная по плаванию намерена провести ряд специальных тренировочных мероприятий в США для лучшей подготовки к следующим летним Олимпийским играм, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.

«Этот процесс уже в работе. Мы уже около двух месяцев взаимодействуем с коллегами. У нас есть друзья и партнёры, которые живут за границей, в том числе в США и в Лос-Анджелесе. Буквально вчера мы общались с Андреем Минаковым, он хорошо знает инфраструктуру и существующие локации.

Всё идёт в плановом режиме. Адаптация на месте, безусловно, должна быть. Мы хотим подойти к этому вопросу максимально профессионально. Сейчас в основном решаем организационные моменты. В идеале мы рассматриваем не только адаптацию непосредственно перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе, но и проведение там полноценного тренировочного мероприятия. Это идеальная картина, а как будет в реальности — посмотрим в ближайшее время», — приводит слова Фесикова «РИА Новости Спорт».