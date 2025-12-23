Скидки
Международная федерация фехтования допустила российских юниоров с флагом и гимном

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE), согласно рекомендациям МОК, допустила российских юниоров до соревнований под своей эгидой в полноценном статусе (с флагом и гимном страны).

«Очень рад, что в канун Нового года мы получили документ от Международной федерации фехтования, согласно которому наши молодые спортсмены могут представлять свою страну со всей национальной аутентикой — флагом и гимном», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Мамедов отметил, что впервые российские юниоры должны появиться на международном старте с флагом и гимном уже в начале 2026 года. Они выступят на Кубке мира, который начнётся в ОАЭ 2 января.

Напомним, 11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для юных спортсменов из России на участие в международных стартах. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

