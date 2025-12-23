МОК объявил об изменениях в программе юношеских Олимпийских игр 2028 года

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил об изменениях в программе юношеских Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в итальянском регионе Доломиты Вальтеллина.

Игры 2028 года окажутся короче, чем предыдущие состязания, а число участников сократится на 20%. Программа Олимпиады будет включать семь основных зимних олимпийских видов спорта: биатлон, бобслей, кёрлинг, хоккей, санный спорт, коньковые и лыжные виды. Также организаторы введут семь новых дисциплин, а исключат 15.

«Новая программа отражает чёткую приверженность принципам устойчивого развития, инноваций и форматов спортивных соревнований, ориентированных на молодёжь. Самое главное — программа гарантирует, что юношеские Олимпийские игры в регионе Доломиты Вальтеллина в 2028 году предоставят молодым спортсменам опыт мирового уровня, который будет соответствовать их потребностям в развитии и возможностям принимающего региона», — цитирует члена МОК, председателя комиссии по Олимпийской программе Карла Стосса Inside The Games.