Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв: Россия укрепляет свой авторитет на международной спортивной арене

Дегтярёв: Россия укрепляет свой авторитет на международной спортивной арене
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что страна укрепляет свой авторитет в области борьбы с допингом в спорте на международной спортивной арене.

«Министерство спорта России намерено продолжить активно укреплять авторитет нашей страны как в области борьбы с допингом в спорте по линии ЮНЕСКО, так и на глобальной международной спортивной арене», — заявил Дегтярёв на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Позднее МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.

Материалы по теме
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Эксклюзив
«Рекомендации МОК по допуску мотивируют работать больше!» Интервью с Софией Дзепкой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android