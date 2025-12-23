Дегтярёв: Россия укрепляет свой авторитет на международной спортивной арене

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что страна укрепляет свой авторитет в области борьбы с допингом в спорте на международной спортивной арене.

«Министерство спорта России намерено продолжить активно укреплять авторитет нашей страны как в области борьбы с допингом в спорте по линии ЮНЕСКО, так и на глобальной международной спортивной арене», — заявил Дегтярёв на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Позднее МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.