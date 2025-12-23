Результаты матчей Кубка лиги по футзалу 23 декабря

Сегодня, 23 декабря, в Кемерове состоялся первый игровой день группового раунда финального этапа БЕТСИТИ Кубка лиги – 2025/2026 по футзалу, который проходит с 22 по 29 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Футзал. Кубок лиги — 2025/2026. Групповой раунд. 2-й тур. Результаты.

Группа «Графит».

«ИрАэро» Иркутск — «Тюмень» Тюмень – 3:2.

Группа «Лигнит».

«Новая генерация» Сыктывкар — «КПРФ» Москва – 1:3.

Группа «Антрацит».

«Кристалл» Санкт-Петербург — «Синара» Екатеринбург – 2:4.

В розыгрыше финального этапа Кубка лиги – 2025/2026 принимают участие девять команд, которые разделены на три группы. В составе группы «Графит» играют «ИрАэро», «Тюмень», «Газпром-Югра». В группе «Лигнит» сразятся «Ухта», «Новая генерация» и «КПРФ», а в группе «Антрацит» принимают участие «Кузбасс», «Кристалл», «Синара». В полуфинал турнира выйдут команды, занявшие первые места в группах по итогам группового этапа соревнований, и одна лучшая команда, занявшая второе место и определяемая по дополнительным показателям.

В предыдущем розыгрыше сезона Кубка лиги – 2024/2025 победителем турнира стали футболисты команды «Газпром-Югра» из Югорска. В финале они одолели «Ухту» со счётом 7:4.