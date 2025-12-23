Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей Кубка лиги по футзалу 23 декабря

Результаты матчей Кубка лиги по футзалу 23 декабря
Комментарии

Сегодня, 23 декабря, в Кемерове состоялся первый игровой день группового раунда финального этапа БЕТСИТИ Кубка лиги – 2025/2026 по футзалу, который проходит с 22 по 29 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Футзал. Кубок лиги — 2025/2026. Групповой раунд. 2-й тур. Результаты.

Группа «Графит».
«ИрАэро» Иркутск — «Тюмень» Тюмень – 3:2.

Группа «Лигнит».
«Новая генерация» Сыктывкар — «КПРФ» Москва – 1:3.

Группа «Антрацит».
«Кристалл» Санкт-Петербург — «Синара» Екатеринбург – 2:4.

В розыгрыше финального этапа Кубка лиги – 2025/2026 принимают участие девять команд, которые разделены на три группы. В составе группы «Графит» играют «ИрАэро», «Тюмень», «Газпром-Югра». В группе «Лигнит» сразятся «Ухта», «Новая генерация» и «КПРФ», а в группе «Антрацит» принимают участие «Кузбасс», «Кристалл», «Синара». В полуфинал турнира выйдут команды, занявшие первые места в группах по итогам группового этапа соревнований, и одна лучшая команда, занявшая второе место и определяемая по дополнительным показателям.

В предыдущем розыгрыше сезона Кубка лиги – 2024/2025 победителем турнира стали футболисты команды «Газпром-Югра» из Югорска. В финале они одолели «Ухту» со счётом 7:4.

Материалы по теме
«Все команды будут рубиться за победу». Капитан «КПРФ» — о финале Кубка лиги по футзалу
Эксклюзив
«Все команды будут рубиться за победу». Капитан «КПРФ» — о финале Кубка лиги по футзалу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android