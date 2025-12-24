Скидки
Рылов: средний уровень выступлений российских пловцов намного вырос

Рылов: средний уровень выступлений российских пловцов намного вырос
Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира Евгений Рылов оценил уровень выступлений российских пловцов после возвращения на международную арену.

«Средний уровень наших выступлений намного вырос. Возможно, на каких-то дистанциях был более слабый результат, но в целом прогресс был, например, наши эстафетники бороться никогда особо не могли за первые места. Я надеюсь, что всё это дальше продолжит развиваться», — приводит слова Рылова ТАСС.

На чемпионате мира — 2025 российские пловцы, выступавшие в нейтральном статусе, заняли четвёртое место в медальном зачёте, завоевав шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.

