В Госдуме отреагировали на решение Латвии запретить въезд россиянам на этап КМ

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на то, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла 14 представителей сборной России по санному спорту в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, тем самым запретив въезд на этап Кубка мира.

«Это незаконное решение, которое, мне кажется, точно нужно оспорить. Если международная федерация допустила наших спортсменов, значит, никто не имеет права им не выдавать визу. Более того, страна‑организатор обязана оказывать визовую поддержку. Поэтому я уверен, что президент нашей федерации санного спорта Наталия Гарт однозначно отреагирует жёстко и решительно на данную провокацию.

С этим одна проблема, что президент международной федерации, кстати, латыш, уже много раз был замечен в русофобской позиции против наших спортсменов. С одной стороны – он президент международной федерации, который должен отстаивать интересы спортсменов, с другой стороны – он сам же в своей стране не может обеспечить порядок и визовую поддержку. Значит, пусть не проводят соревнования, если не хватает сил, денег, может, ещё чего‑то.

Я не понимаю, как можно не допускать россиян, когда через судебное решение было доказано, что они могут участвовать в соревнованиях. Более того, под нейтральным статусом, насколько я понимаю, уже несколько спортсменов получили допуск к соревнованиям. Поэтому очень странная позиция. Похоже на злую месть маленьких троллей, неспортивное поведение», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».