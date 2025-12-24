Дегтярёв: главная задача на 2026 год — вернуться полноценно во всех видах спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал задачу по возвращению на международную арену главной для российского спорта на 2026 год.

«Однозначно, задача — вернуться полноценно во всех видах спорта, поэтому ждём решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Работает юридическая комиссия по нашему досье, я регулярно в СМИ об этом говорю. Главное — это. Потом — есть решение МОК о том, что юношеские Олимпийские игры в Дакаре должны пройти с национальной сборной, наша команда поедет с флагом и гимном — это октябрь-ноябрь следующего года. И открываются двери на Олимпиаду в Лос-Анджелес после решения, которое мы ожидаем», — сказал Дегтярёв в интервью телеканалу «Россия 24».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Позднее МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.