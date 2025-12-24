Скидки
«Манна небесная закончилась». Дегтярёв заявил об ужесточении контроля расходов

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что в спортивной сфере будет ужесточён контроль расходов денежных средств.

«Фонд создан. Все начали пересматривать свои бюджеты. Манна небесная закончилась. До решения о создании Российского спортивного фонда деньги транзитом в разных долях уходили в федерации, то есть в общественные организации. У Минспорта полномочий контролировать их нет, мы не надзорный орган. Условное казначейство или Счётная палата не могли их контролировать, потому что это деньги не государственные, это внебюджетные средства.

А сейчас мы объявили конкурс. Попечительский совет принял такое решение первым, на кону 12 млрд рублей. Федерациям предстоит начать подачу заявок с января, и средства они будут получать на конкурсной основе. Наши отношения будут зафиксированы в соглашениях, юридически обязывающих. Не просто ушла какая-то транзакция непонятно на что — будет чётко прописано, на что, в каких объёмах, в какие сроки и какие цели должны быть достигнуты. А не так: мы решили, вот «упало», давайте как-нибудь их потратим. Нет», — сказал Дегтярёв в интервью «России 24».

