«КПРФ» и «Ухта» не стали активно доигрывать матч Кубка лиги. Обе команды вышли в плей-офф

Команды «КПРФ» и «Ухта» не стали активно доигрывать матч 3-го тура Кубка лиги – 2025/2026, так как результат устраивал обе стороны для выхода в полуфинал. Последние пять минут встречи при счёте 3:3 одна команда владела мячом, а вторая её не атаковала. Встреча завершилась вничью — 3:3.

В розыгрыше финального этапа Кубка лиги – 2025/2026 принимают участие девять команд, которые разделены на три группы. В составе группы «Графит» играют «ИрАэро», «Тюмень», «Газпром-Югра». В группе «Лигнит» сразятся «Ухта», «Новая генерация» и «КПРФ», а в группе «Антрацит» принимают участие «Кузбасс», «Кристалл», «Синара». В полуфинал турнира выйдут команды, занявшие первые места в группах по итогам группового этапа соревнований, и одна лучшая команда, занявшая второе место и определяемая по дополнительным показателям.

В предыдущем розыгрыше сезона Кубка лиги – 2024/2025 победителем турнира стали футболисты команды «Газпром-Югра» из Югорска. В финале они одолели «Ухту» со счётом 7:4.