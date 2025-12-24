В Федерации фехтования России высказались о возвращении на международные соревнования

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался о перспективах полноценного возвращения россиян на международные соревнования.

«В марте 2023 года Международная федерация допустила нас до турниров. То, что произошло сейчас, нас радует. Ещё 1 июня 2022 года я был на слушаниях в суде Лозанны, где встретился с временным президентом Международной федерации Кациадакисом, предложив не отстранять детей, но он не взял тогда на себя ответственность. Спустя несколько лет мы смогли добиться их восстановления.

В 20‑х числах ноября состоялся конгресс в Бахрейне. Даже сторонники недружественных стран не поддерживали продление санкций против России. Что касается взрослых спортсменов, верим, что всё произойдёт как с федерацией дзюдо. Заранее не принято об этом говорить. Но пока ты не сел в самолет, на Олимпиаду не летишь.

Скорее всего, среди двух воздержавшихся при голосовании по юным спортсменам был Люксембург. Мы же обратились с запросом в FIE, чтобы дали возможность выступать U23 и кадетам и на соревнованиях, которые проводятся под эгидой европейской конфедерации», — сказал Ильгар Мамедов в эфире «Матч ТВ».