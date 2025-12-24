Скидки
«Здесь нет виноватых». Главный тренер «КПРФ» — о ничьей в матче с «Ухтой» на Кубке лиги

Главный тренер мини-футбольного клуба «КПРФ» Бесик Зоидзе высказался о решении команд «КПРФ» и «Ухты» не доигрывать активно матч 3-го тура Кубка лиги – 2025/2026. Результат встречи устраивал обе стороны для выхода в полуфинал. Последние пять минут встречи при счёте 3:3 одна команда владела мячом, а вторая не вступала в отбор. Встреча завершилась вничью — 3:3.

Бетсити Кубок лиги . Лигнит. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 12:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
3 : 3
Ухта
Ухта
1:0 Ильин – 10'     1:1 Щурок – 13'     2:1 Шимбинья – 15'     2:2 Суворов – 22'     3:2 Гильерме – 25'     3:3 Мусин-Пушкин – 33'    

«Ничего не случилось. Это по регламенту. Понимаю соперника. Они хотели выйти в полуфинал, их ничья устраивает, а мне зачем рисковать, когда у соперника плюс один игрок? Чтобы получить гол и потом отыгрываться за две минуты? Для чего мне это надо. Здесь нет виноватых. Мы играем, чтобы пройти дальше, у нас задача выйти в полуфинал. Когда соперники играют в такую игру, где они не атакуют, думаю, что к нам не может быть никаких претензий. Я, честно, сам расстроен. Этот прекрасный турнир такие моменты не красят. Для зрителей это ужасно смотреть по телевизору и здесь, на трибунах. Мы заложники, у нас задача, нам что делать? Рисковать, бежать на них без головы? Мы не будем это делать. Соперник тоже понимает, рискуя, они при счёте 3:3 могут получить гол и остаться без полуфинала. Здесь виноватых очень сложно найти. Если кто-то находит проблему в этих двух командах, считаю, что будут не правы. И «Ухта», и мы играли на решение задач», — сказал Зоидзе в эфире «VK Спорт».

